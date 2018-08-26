В Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Найденная в немецком городе Людвигсхафен бомба времен Второй мировой войны, из-за которой были эвакуированы около 18,5 тысячи человек, обезврежена в воскресенье, пишет газета Rheinpfalz.

Как сообщает издание, американская бомба весом 500 килограмм была обнаружена во время строительных работ вечером в среду. Ее обезвреживание началось в воскресенье после полной эвакуации жителей соседних домов. Для тех, кто не мог покинуть район самостоятельно, был предоставлен транспорт. Территорию на расстоянии 1 000 метров от стройплощадки, где обнаружили бомбу, оцепили, близлежащие улицы были перекрыты.

По данным газеты, взрывотехники обезвредили бомбу спустя приблизительно час после окончания эвакуации. Жители района смогли вернуться в свои дома, транспортное сообщение восстановлено.