Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия США

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Гроб с телом сенатора Джона Маккейна будет доставлен в ротонду Капитолия США, сообщил спикер палаты представителей США Пол Райан.

"Сенатор Джон Маккейн будет лежать в ротонде Капитолия. Сложно представить человека, более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность отдать дань уважения этому герою и государственному деятелю", — написал Райан в Twitter

Как отмечает издание Politico, с 1824 года такой чести удостоился только 31 человек, за исключением солдат Второй мировой войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

Сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Дата похорон пока не объявлена. Республиканец Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В минувшую пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Покойного сенатора вспоминают в США как героя войны во Вьетнаме и выдающегося политика.