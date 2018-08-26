Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в развлекательном комплексе Джексонвилл во Флориде погиб на месте преступления, сообщил в Twitter офис шерифа.

"Один подозреваемый погиб на месте преступления, на данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Проводятся поиски", — говорится в сообщении.

В результате стрельбы есть многочисленные жертвы, уточнил офис шерифа. Ранее местные СМИ сообщали о 4 погибших и 11 раненых. Стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing. По некоторым данным, стрельба могла произойти во время соревнований по киберспорту.

Полиция призвала тех, кто может прятаться на месте стрельбы, позвонить по экстренному телефону 911 и сообщить о своём местоположении.

#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl — 🇮🇳 Research And Analysis 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) 26 августа 2018 г.

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