Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида, сообщил в Twitter офис шерифа.

"Стрельба по толпе в Джексонвилл-лэндинг. Держитесь далеко от этого района. Он в настоящее время небезопасен", — говорится в записи.

Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения.

Офис шерифа позднее рассказал, что речь идет о "многочисленных жертвах".

#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl — 🇮🇳 Research And Analysis 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) 26 августа 2018 г.

Подозреваемый погиб на месте преступления. Информации о личности злоумышленника пока нет.

"На данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Проводятся поиски", — говорится в сообщении офиса шерифа.

​​По предварительным данным, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту.