Посол США в России назвал дружбу с Маккейном "великой честью"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал для себя "великой честью" дружить с сенатором Джоном Маккейном, который скончался в ночь на воскресенье.

Сенатор США от Аризоны скончался в возрасте 81 года. Республиканец Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

"Сегодня наша страна потеряла преданного общественного деятеля и настоящего патриота. Мэри Кэй (жена посла — ред.) и я посылаем самые глубокие соболезнования семье сенатора Маккейна и молимся о них. Для меня было великой честью называть его своим другом",- приводит слова Хантсмана пресс-служба посольства США.

Покойного сенатора вспоминают в США как героя войны во Вьетнаме и выдающегося политика.