NBC показал танец полуобнаженных мужчин после новости о смерти Маккейна

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский телеканал NBC News раскритиковали в Сети за подачу новости о смерти сенатора Джона Маккейна.

Сразу после специального выпуска новостей, в котором ведущий сообщил о кончине политика, телеканал вернулся к тому, что транслировалось до этого срочного сообщения.

Это был выпуск шоу талантов, где двое полуобнаженных мужчин в масках дельфинов танцевали с насосами в руках. На заднем плане видно название номера — "История любви дельфинов".

Между двумя этими сегментами не было ни затемнения экрана, ни рекламной паузы.

This is really embarrassing timing for NBC News… pic.twitter.com/zwt2F4LHn8 — Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 26 августа 2018 г.

"В NBC News действительно неудачно выбрали момент…", — написал в Twitter @RealSaavedra.

"Время подобрали очень подходящее", — возразил @therealbiostate.

"Что это вообще такое и почему это показывают по телевидению?" — задался вопросом @jose_loveira.

Один из пользователей пояснил, что на большинстве телеканалов после срочных выпусков новостей пускают в эфир рекламу, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Правда, с тех пор, как NBC купила компания Comcast, они упали на самое дно", — заключил он.

"Это была большая ошибка. Мне кажется, кто бы ни стоял за этим решением, он уже больше ничего не сможет решать", — отметил другой комментатор.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в воскресенье на 82-м году жизни от рака мозга. Он критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и упрекал его за "мягкость" по отношению к Москве, а Россию называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну". Политик также неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций.