На колоколах королевского собора в Брюсселе исполнили гимн России

БРЮССЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Российский национальный гимн и русские мелодии в авторской интерпретации были исполнены в воскресенье известным бельгийским звонарем на колоколах королевского собора в центре Брюсселя, передает корреспондент РИА Новости.

Необычное культурное мероприятие было организовано по инициативе бельгийской стороны в рамках подобного же проекта, который проходит с весны в другом городе, Льеже, где произведения русских композиторов в исполнении карильона исполняют каждую неделю.

В готическом соборе Святых Михаила и Гудулы в центре Брюсселя по традиции проходят церемонии бельгийских монархов и мессы в День независимости Бельгии.

Концерт, послушать который могли все желающие, оказавшиеся поблизости от собора, начался с исполнения на колоколах российского национального гимна. Затем более часа звучали различные композиции, сочиненные звонарем Фабрисом Ренаром на основе русских мелодий.

Один из организаторов культурного проекта — глава льежского регионального "Движения граждан за изменение" (MCC) Серж Дельвенн — рассказал российским журналистам, что проект направлен на сближение культур двух стран, несмотря на отягощенный санкциями общий контекст.

"Очень символично, что мы смогли исполнить гимн России в этом соборе, который является королевским собором Бельгии с самого момента создания бельгийского государства. Я думаю, что сегодня очень важно остановить остракизм в отношении РФ. Я и мои коллеги стараемся убедить руководство европейского сообщества возобновить твердый и открытый диалог с Россией, чтобы сгладить немного наши разногласия, потому что это совершенно необходимо для экономики Европы и для РФ", — сказал он в воскресенье российским журналистам.

"Говоря о санкциях, которые действуют против России, могу сказать от имени бельгийских сельхозпроизводителей, что все просят возобновления диалога с Москвой, потому что это не Москва страдает от продуктового эмбарго, а мы сами. Мы выстрелили себе в ногу, это несомненно. Мы стараемся что-то менять, в том числе через культуру, ведь это красная нить, которая всегда выводит на экономические вопросы", — добавил он.

По словам посетившего мероприятие советника-посланника посольства РФ в Бельгии Дмитрия Бородина, концерт проводится по общественной инициативе бельгийской стороной и показывает, что культура должна оставаться вне политики.

"Это мероприятие общественное, бельгийское. Оно показывает, что вне зависимости от политической конъюнктуры музыка должна звучать. Будь то бельгийская, будь то русская, музыка сближает народы", — сказал он, напомнив, что посольство принимало участие в первом мероприятии из этой серии, когда состоялось открытие сезона карильона в Льеже в конце июня, тогда выступал хор МГИМО. Также планируется пригласить его и на закрытие сезона, которое состоится 7 октября, отметил он.