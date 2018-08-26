МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Известный американский драматург Нил Саймон скончался в воскресенье в возрасте 91 года, сообщает Fox News со ссылкой на его друга Билла Эванса. Саймон ушел из жизни в больнице на Манхеттене из-за пневмонии.

Нил Саймон был одним из известнейших бродвейских драматургов. По словам Fox News, автора комедий "Странная парочка", "Босиком по парку" и "Пленник второй авеню" часто называли "самым популярным драматургом в мире после Шекспира".

Драматург написал десятки пьес, сценарии для пяти мюзиклов, ставших хитами, более 20 киносценариев и два тома мемуаров. В конце 1960-х и в середине 1980-х на Бродвее одновременно шли четыре его шоу. Саймон саркастически комментировал свою невероятно активную творческую деятельность, замечая, что он к тому же "работает на почте на Рождество". Нил Саймон получил премии Тони за "Странную парочку", "Билокси Блюз" и "Потерянного в Йонкерсе". Драматург был обладателем Пулитцеровской премии.