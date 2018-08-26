В Молдавии протестующие потребовали отставки правительства

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Участники протеста в центре Кишинева приняли резолюцию, в которой требуют отставки премьера Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг правых организовали партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы. Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на митинг с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.

"Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы", — заявил Нэстасе, добавив, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии (3 сентября – ред.) и повторить свои требования.

Что вошло в резолюцию

В резолюцию, принятую единогласно, организаторы протеста включили следующие требования: отставку Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда и привлечение к ответственности всех виновных и так далее.

По последним данным полиции, Нэстасе вышли поддержать более 6,5 тысячи человек. Организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч человек.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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