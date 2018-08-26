КНДР решила освободить задержанного за шпионаж японца

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. КНДР приняла решение выслать на родину задержанного за шпионаж японского туриста, передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сигимото Томоюки, который недавно приехал в КНДР в качестве туриста, совершил преступление, нарушив законы республики, и поэтому находился под надзором соответствующих органов и был допрошен… из принципа гуманизма было решено даровать японскому туристу прощение и выслать его из республики", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Японии ведет переговоры об освобождении задержанного в Северной Корее японца. Причиной задержания гражданина Японии, который, предположительно, въехал в КНДР в составе туристической группы, могла стать видеосъемка военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, посещение японцами Северной Кореи — факт исключительный.