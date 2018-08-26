МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он не знает, как выглядит флаг страны.
Фотографии визита Трампа в одну из детских больниц Огайо опубликовал в Twitter министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар. Пользователи обратили внимание на снимки, на которых глава Белого дома вместе с детьми раскрашивал государственный флаг. При этом на одном из них видно, как он закрашивает одну из горизонтальных полос синим цветом, хотя они должны быть белыми или красными.
Proof it’s real ⤵️ pic.twitter.com/prYOGetq33— Talia (@2020fight) 25 августа 2018 г.
"Трамп не способен даже правильно раскрасить американский флаг. После того, как он столько обнимался с флагами США, сложилось впечатление, что он справится с заданием для учеников начальной школы", — написала @mirandayaver.
"Это только первый день. К тому времени, когда он закончит детский сад, чему-нибудь научится", — пошутила @Subachef.
Кое-кто предположил, что глава Белого дома пытался изобразить российский флаг вместо американского, однако другие пользователи отметили, что получился у него флаг Нидерландов.
Тем не менее, многие посчитали, что у этого промаха может быть и другое объяснение: например, что изначально ошибку допустил один из детей, а Трамп закрасил полосу до конца, чтобы его не смущать.