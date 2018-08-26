МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он не знает, как выглядит флаг страны.

Фотографии визита Трампа в одну из детских больниц Огайо опубликовал в Twitter министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар. Пользователи обратили внимание на снимки, на которых глава Белого дома вместе с детьми раскрашивал государственный флаг. При этом на одном из них видно, как он закрашивает одну из горизонтальных полос синим цветом, хотя они должны быть белыми или красными.

"Трамп не способен даже правильно раскрасить американский флаг. После того, как он столько обнимался с флагами США, сложилось впечатление, что он справится с заданием для учеников начальной школы", — написала @mirandayaver.

"Это только первый день. К тому времени, когда он закончит детский сад, чему-нибудь научится", — пошутила @Subachef.

Кое-кто предположил, что глава Белого дома пытался изобразить российский флаг вместо американского, однако другие пользователи отметили, что получился у него флаг Нидерландов.

Тем не менее, многие посчитали, что у этого промаха может быть и другое объяснение: например, что изначально ошибку допустил один из детей, а Трамп закрасил полосу до конца, чтобы его не смущать.