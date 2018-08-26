В Кишиневе протестующие сторонники оппозиции намерены ночевать в палатках

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч сторонников правой оппозиции продолжают протестовать в центре Кишинева, они намерены ночевать на центральной площади, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы останемся здесь и ночью, и утром. Режим хотел, чтобы сегодня пролилась кровь. Но у режима ничего не получилось, потому что в Кишиневе есть гражданское общество и оппозиция, которые могут многое изменить", — заявил со сцены один из сторонников организаторов Октавиан Цику.
По данным полиции, Нэстасе вышли поддержать более 5 тысяч человек, сообщает Sputnik Moldova. Организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч человек.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.
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