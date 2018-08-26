В Кишиневе протестующие сторонники оппозиции намерены ночевать в палатках

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч сторонников правой оппозиции продолжают протестовать в центре Кишинева, они намерены ночевать на центральной площади, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг правых организовали партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на митинг с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.

"Мы останемся здесь и ночью, и утром. Режим хотел, чтобы сегодня пролилась кровь. Но у режима ничего не получилось, потому что в Кишиневе есть гражданское общество и оппозиция, которые могут многое изменить", — заявил со сцены один из сторонников организаторов Октавиан Цику.

По данным полиции, Нэстасе вышли поддержать более 5 тысяч человек, сообщает Sputnik Moldova. Организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч человек.

Представители молдавской диаспоры тоже поддерживают оппозицию. Протесты запланированы в Брюсселе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже, Женеве, Милане, Хельсинки, Вашингтоне и других городах.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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