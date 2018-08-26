Порошенко рассчитывает на эффективность миротворческой миссии для Донбасса

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на эффективность и успешность миротворческой миссии ООН, введения которой он добивается в Донбасс, об этом президент сказал в ходе общения с дипломатами и военными в воскресенье в Авдеевке Донецкой области.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Очень важно, чтобы мы общими усилиями Украине принесли мир, мы боремся за мир. Очень важно, чтобы ключевой элемент этого мирного процесса — миротворческая операция с мандатом Совета безопасности ООН — также для нас была эффективной и успешной", — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Порошенко отметил, что Киев будет бороться за украинскую землю, и "в результате нашей работы мы вернем оккупированные земли Украины". "Обращаюсь к украинцам на оккупированных территориях: верьте, украинский флаг, украинская власть точно вернется, вернется на каждый кусочек", — сказал Порошенко.

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