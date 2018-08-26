Порошенко предложил странам ЕС взять города Донбасса под патронаж

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии взять под патронаж украинский Краматорск в Донбассе в рамках программы восстановления региона, а Греции — Мариуполь, об этом президент сказал в ходе общения с дипломатами и военными в воскресенье в Авдеевке Донецкой области

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция – за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

В воскресенье украинские послы приехали в Донбасс. По словам президента, они будут заниматься мобилизацией средств со всего мира для восстановления региона. В частности, президент напомнил, что рассчитывает на помощь Евросоюза населенным пунктам Донбасса.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

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