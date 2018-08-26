Асад выступил за укрепление позиций Южной Осетии на международном уровне

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Сирия выступает за укрепление позиций Южной Осетии на международном уровне, говорится в приветствии президента САР Башара Асада, которое зачитал в Цхинвале сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

"У нас есть сильное желание, чтобы Южная Осетия укрепляла свои позиции на международном уровне – чтобы внести вклад в распространение справедливости и права во всем мире", — говорится в приветствии.

Как заявил Асад, Южная Осетия проявила себя как независимое государство в борьбе со своими врагами и сегодня стала примером для тех, кто ищет свободу, независимость и суверенитет. "Сегодня мы стоим на пороге создания светлого будущего благодаря договору о дружбе и сотрудничестве между двумя странами и другим соглашениям, подписанным во время визита президента республики в Сирию, что является хорошей основой для построения такого уровня отношений, к которому стремятся наши страны", — говорится в приветствии.

"Нет сомнений, что этот визит являлся ключевым в развитии отношении между Сирией и Южной Осетией", — сказано в приветствии. По словам Асада, сирийский и осетинский народы, которые хотят мира, объединили свою волю с целью достижения лучшего будущего для народов двух стран; здесь Сирия стремится к партнерству и координации на всех уровнях.

Хаддад от имени сирийского народа и президента САР поздравил жителей Южной Осетии с 10-летием признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации.

В июле министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Вслед за этим президент Южной Осетии посетил Сирию с официальным визитом и встретился с лидером САР Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.