ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Крупнейший в Китае онлайн-сервис такси Didi объявил, что с 27 августа приостанавливает по всей стране услугу "попутный автомобиль" после убийства пассажирки водителем.

Резонансное убийство произошло в 24 августа в городе Юэцин в провинции Чжэцзян. Около 14.00 по местному времени (9.00 мск) 20-летняя девушка по фамилии Чжао воспользовалась услугой "попутный автомобиль" онлайн-сервиса такси Didi. Спустя некоторое время напуганная девушка отправила сообщение подруге, что водитель едет по пустынной горной дороге, где нет ни одного автомобиля, и отправила данные о своем месторасположении. Спустя еще пять минут она отправила сообщение "спасите" и больше не выходила на связь. Полиции удалось поймать 27-летнего водителя, который сознался в изнасиловании и убийстве девушки и показал место, куда бросил ее тело.

"В связи с инцидентом с убийством пассажира в городе Юэцин мы хотим сообщить общественности, что с 27 августа по всей стране убираем услугу "попутный автомобиль", — говорится в заявлении сервиса такси.

Компания отмечает, что за три с лишним года существования услуги ею воспользовались миллионы раз. Служба такси признала, что вопрос безопасности стал для нее огромным вызовом. "Мы искренне принимаем критику соответствующих ведомств и общественности", — отмечается в заявлении.

За последние несколько месяцев это уже второе убийство девушки водителем такси Didi. В начале мая в провинции Шаньдун 21-летняя стюардесса авиакомпании Lucky Air была убита водителем такси Didi, когда возвращалась из аэропорта после завершения смены. На ее теле было более 20 ножевых ран, по данным следствия, девушка подверглась сексуальному насилию. Спустя несколько дней полиция нашла тело подозреваемого в городском канале. Что стало причиной его смерти, не уточнялось.

Повторный инцидент вновь вызвал шквал критики общественности в отношении Didi, которая призывает наказать компанию за очередное убийство, совершенное водителем сервиса.