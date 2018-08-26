Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев "продолжает бороться за возвращение дончан в Украину".

В записи, приуроченной к Дню города, Порошенко назвал Донецк "временно оккупированной территорией".

"Скоро наш флаг снова будет развеваться над украинским Донецком", — говорится в сообщении, опубликованном на странице президента в Фейсбуке.

Порошенко уже не первый раз спекулирует на теме государственного флага. Так, в июне политик при поздравлении Севастополя с Днем города заявил, что "не сомневается" в том, что над ним будет поднят украинский флаг.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность госпереворота, провозгласили создание "народных республик" — ДНР и ЛНР. После референдумов регионы объявили о своем суверенитете и сформировали собственные органы власти. Позднее в Донбассе прошли выборы глав республики и депутатов.

Антитеррористическая операция в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла операция объединенных сил Украины, руководство боевыми действиями перешло от СБУ к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сомневаются, что нововведение может изменить ситуацию на юго-востоке Украины, так как в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.

Вопрос урегулирования в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.