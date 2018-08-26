Левые силы завершили митинг в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Сторонники мэра молдавского города Оргеева и лидера левой партии "Шор" Илана Шора завершили митинг в центре Кишинева, их место занимают участники акции протеста правых оппозиционных партий, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы мирно провели этот митинг и намерены так же мирно его завершить. Мы спокойно отправимся домой", — заявили организаторы со сцены.
Сейчас к площади подтягиваются сторонники правых политических сил, которые прошли маршем от памятника Штефану чел Маре. Митинг правых организуют партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на митинг с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.