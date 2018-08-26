Левые силы завершили митинг в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Сторонники мэра молдавского города Оргеева и лидера левой партии "Шор" Илана Шора завершили митинг в центре Кишинева, их место занимают участники акции протеста правых оппозиционных партий, передает корреспондент РИА Новости.

Мэрия Кишинева получила несколько запросов на манифестации 26 августа на площади Великого национального собрания. Левый фланг оппозиции был представлен партией "Шор". Несколько сотен человек вышли заявить, что правые партии страны действуют не в интересах народа.

"Мы мирно провели этот митинг и намерены так же мирно его завершить. Мы спокойно отправимся домой", — заявили организаторы со сцены.

Сейчас к площади подтягиваются сторонники правых политических сил, которые прошли маршем от памятника Штефану чел Маре. Митинг правых организуют партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на митинг с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.

Представители молдавской диаспоры тоже поддерживают оппозицию. Протесты запланированы в Брюсселе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже, Женеве, Милане, Хельсинки, Вашингтоне и других городах.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.