В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме американского города Чикаго, погибли восемь человек, в том числе шесть детей, сообщает телеканала Fox News со ссылкой на представителей противопожарной службы.

По данным канала, пожар возник около 4.00 по местному времени (12.00 мск) в одной из квартир трехэтажного дома в западной части города. Примерно через час возгорание было потушено. Причина пожара пока не установлена. По некоторым данным, в квартире отсутствовали датчики дыма.

Как отмечает телеканал, в результате пожара еще два человека были госпитализированы, их состояние не уточняется. Также в больницу был доставлен сотрудник противопожарной службы города, его состояние оценивается как хорошее.