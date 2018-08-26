Бибилов рассказал о роли признания Россией Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Признание независимости Южной Осетии со стороны России было наиболее надежным способом обеспечить безопасность осетин, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.

"Признание было лучшим и наиболее надежным способом гарантировать безопасность нашего народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии", — рассказал Бибилов, выступая на собрании по случаю 10-летия признания независимости республики.

По его словам, других действенных способов "обуздать невменяемых грузинских фюреров" не было и не могло быть.

Как указал Бибилов, только признание независимости Южной Осетии и Абхазии могло поставить крест на реваншистских амбициях Грузии и "на долгий срок закрыть вопрос о вхождении Грузии в Североатлантический блок, которое бы неизбежно еще более накалило обстановку".

Бибилов подчеркнул, что принятое Россией решение было не только логичным, но и абсолютно правильным.

Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов, связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили, который решил взять на себя роль "собирателя грузинских земель".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии.