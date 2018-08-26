Бибилов рассказал о роли признания Россией Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Признание независимости Южной Осетии со стороны России было наиболее надежным способом обеспечить безопасность осетин, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
По его словам, других действенных способов "обуздать невменяемых грузинских фюреров" не было и не могло быть.
Как указал Бибилов, только признание независимости Южной Осетии и Абхазии могло поставить крест на реваншистских амбициях Грузии и "на долгий срок закрыть вопрос о вхождении Грузии в Североатлантический блок, которое бы неизбежно еще более накалило обстановку".
Бибилов подчеркнул, что принятое Россией решение было не только логичным, но и абсолютно правильным.
Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов, связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили, который решил взять на себя роль "собирателя грузинских земель".
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии.