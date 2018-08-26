В центре Кишинева проходят митинги оппозиции

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Сторонники правой и левой оппозиции в воскресенье проводят митинги в центре столицы Молдавии, полиция следит, чтобы не было столкновений, передает корреспондент РИА Новости.

Мэрия Кишинева получила несколько запросов на проведение манифестаций 26 августа на площади Великого национального собрания.

Левый фланг оппозиции представлен партией "Шор". Несколько сотен человек вышли заявить, что правые партии страны действуют не в интересах народа. "Европа на нашей стороне, потому что мы доказали, что выполняем обещания. Вы не представляете, сколько реформ мы совершим", — заявил со сцены лидер партии Илан Шор.

Организаторами митинга правых выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал своих сторонников прийти на массовый митинг, чтобы власти услышали требования народа — признали результаты выборов мэра Кишинева, отменили смешанную избирательную систему и отправили в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.

Собравшиеся принесли с собой флаги Молдавии, у нескольких человек в руках предвыборные плакаты Нэстасе, но у большинства с собой просто зонтики, чтобы прятаться от жары. Сторонники оппозиции стараются как можно дольше скандировать лозунги и активно пользуются свистками и мегафонами. Изначально полиция разделила площадь на две части, но Нэстасе принял решение изменить место протеста и его сторонники отправились к памятнику Штефана чел Маре.

"Кто-то хочет столкновения людей и разделения народа. Нам это не нужно, это не наша цель, мы сделаем все ради процветания Молдавии", — заявил Нэстасе. Его сторонники заблокировали движение транспорта, на данный момент их около двух тысяч.

Представители молдавской диаспоры тоже поддерживают оппозицию. Протесты запланированы в Брюсселе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже, Женеве, Милане, Хельсинки, Вашингтоне и других городах.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.