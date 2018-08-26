СМИ: НАТО нашла около Греции 50 "кораблей-разведчиков", следящих за США

АФИНЫ, 26 авг — РИА Новости. НАТО передала береговой охране и военно-морским силам Греции список из 50 "подозрительных судов", ведущих разведку в Эгейском море возле берегов Греции, пишет газета Real.

"Речь идёт о рыболовных, парусных и прогулочных судах, которые — согласно имеющимся данным — плавают в Эгейском море с целью сбора информации. Их интересуют не только греческие военные объекты и деятельность, но в основном передвижение американцев, которое в настоящее время на греческой территории является повышенной", — пишет газета.

"Список насчитывает 50 судов с названиями", — говорится в статье "Шпионские игры в Эгейском море".

Газета отмечает, что США активизировали деятельность в регионе, который превращается в американский полигон.

"Русские не одни в Эгейском море, которое все больше напоминает "американский полигон". Греко-американские связи в оборонной сфере находятся в апогее. В переносном и в буквальном смысле. Американцы начали "бороздить воды", помимо Суды, и в Ларисе (город в центральной Греции — ред.). Несколько дней назад обновлено соглашение Греция-США о размещении беспилотных летательных аппаратов MQ-9", — пишет газета, по данным которой, США меняют беспилотники на авиабазе в Ларисе на более современные, и ведут они разведку, в том числе и в Эгейском море.

Что касается отношений с Турцией, газета пишет, что ее "надёжность как союзника НАТО открыто ставится под сомнение" американскими аналитическими центрами.

Real, в отличие от официальных заявлений греческих властей, не видит улучшения отношений между Афинами и Анкарой после освобождения двух греческих военных, находившихся в турецкой тюрьме 5,5 месяца после незначительного пограничного инцидента.

"Освобождение двух наших военных ни в коем случае не связано с изменением климата в греко-турецких отношениях. Наоборот, заявление турецкого МИДа после решения о предоставлении убежища одному из восьми турецких военнослужащих показало намерение ужесточить турецкую позицию в Эгейском море",- говорится в статье.

Ранее Турция неоднократно ставила под сомнение принадлежность ряда греческих островов и Лозаннский договор, определивший границы современной Турции.