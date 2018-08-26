Мнангагва приведен к присяге в качестве нового президента Зимбабве

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Лидер правящей партии Зимбабве Эммерсон Мнангагва, победивший на прошедших в июле президентских выборах, приведен к присяге в качестве нового главы государства, сообщает местная газета Mail.

Церемония инаугурации президента проходит в воскресенье на главном стадионе столицы страны, Хараре. В качестве приглашенных гостей на ней присутствуют лидеры африканских стран, среди которых президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Демократической республики Конго Жозеф Кабила, президент Замбии Эдгар Лунгу, премьер-министр Лесото Пакалита Мосисили и председатель Африканского союза, президент Руанды Поль Кагаме.

Мнангагва произнес перед собравшимися присягу главы государства и пообещал "быть верным Зимбабве, соблюдать, отстаивать конституцию и другие законы" страны и "защищать права народа".

Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.

В пятницу конституционный суд Зимбабве отклонил иск оппозиционной партии с требованием оспорить результаты президентских выборов. Мнангагва заявил, что не удивлен решению конституционного суда и заявил, что вновь подтверждает свой призыв к миру и единству. Чамиза заявил, что отвергает решение конституционного суда.

В конце ноября 2017 года с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ушел в отставку 93-летний Роберт Мугабе. Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов.