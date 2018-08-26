В Иране песчаная буря привела к госпитализации 171 человека

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Песчаная буря стала причиной госпитализации 171 человека и отмены некоторых авиарейсов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает агентство ИРНА со ссылкой на местные власти.
Как сообщил генеральный директор по связям с общественностью администрации аэропортов Систана и Белуджистана, рейсы между аэропортами провинции и городами Заболь и Ираншахр отменены из-за песчаного шторма. Также около 700 метров трассы Заболь-Нехбандан были заблокированы песком.
Работники Красного Креста раздают людям бутылки с водой и продовольственные пайки. В субботу из-за сильного ветра и повышенной концентрации загрязнений и пыли в воздухе местные административные учреждения были закрыты.
По прогнозам, песчаная буря усилится к среде.