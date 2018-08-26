МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Командование вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило украинских военных в использовании сотрудников международных миссий в качестве "живого щита" при обстрелах.

По словам начальника пресс-службы оперативного командования республики Даниила Безсонова, в пятницу 28-я механизированная бригада ВСУ обстреляла окраины города, когда там вели разминирование местности члены организации HALO Trust. При этом в районе на время работ действовал режим тишины.

"Мы четко соблюдали заявленные договоренности, однако ВСУ воспользовалась этим <…> и открыли огонь из БМП по населенному пункту Старомихайловка", — приводит "Донецкое агентство новостей" слова Безсонова.

В ДНР не исключили, что аналогичным образом могут действовать бойцы 36-й бригады ВСУ. В их зоне ответственности работают волонтеры чешской организации "Человек в беде".

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК), за минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли Донецк из гранатомета. Накануне сообщалось о шести нарушениях режима прекращения огня.

С 1 июля в Донбассе действует "хлебное" перемирие. Также согласовано так называемое школьное перемирие: стороны согласились полностью прекратить огонь с 29 августа из-за начала учебного года.