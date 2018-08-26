Среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Болгарии, не было россиян

На месте ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. 25 августа 2018

На месте ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. 25 августа 2018

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российских туристов среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Болгарии, не было, сообщил Ростуризм, ссылаясь на данные болгарский властей.

Ранее агентство БГНЕС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Валентина Радева сообщило, что жертвами аварии стали минимум 16 человек, еще 27 пострадали. ДТП произошло в районе Искырского ущелья. По данным издания Sofia Globe, водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и перевернулся. Сообщается, что, вероятно, он также столкнулся с несколькими автомобилями.

"По данным болгарских властей, российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет", — говорится на сайте Ростуризма.

В сообщении уточняется, что авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости. "Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров… В нем ехали на отдых жители города Божуриште", — указывается в релизе.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.