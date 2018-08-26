КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Украинские послы отправились в Донбасс вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает в воскресенье посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

Украинские послы из разных стран приехали в эти дни на Украину на совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, которое пройдет 27-28 августа.

"Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе", — написал Дещица.

Он опубликовал фотографии, где послы стоят у самолета, а также фотографию из самолета, где он сидит рядом с Климкиным.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также написал в Twitter, что у них проходит "несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.