В Афганистане ликвидировали одного из главарей ИГ*

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Как сообщается, Абу Саид Оракзай (Abu Sayed Orakzai) был ликвидирован во время авиаудара ВВС Афганистана в субботу ночью в провинции Нангархар. Операция осуществлялась на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS).

По данным телеканала, еще 10 боевиков ИГ* были ликвидированы в результате операции.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города, идет в Афганистане. На территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещена в России