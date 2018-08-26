В Бельгии задержали подозреваемого в убийстве полицейского

БРЮССЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского в бельгийском городе Спа, передает в воскресенье телерадиокомпания RTL.

Как сообщалось ранее, офицер дорожной полиции был застрелен в ночь на воскресенье в Спа при проверке документов у водителя легкового автомобиля.

"Задержанный — гражданин Нидерландов 1982 года рождения. Он тяжело ранен", — информирует RTL. Ведется поиск сообщников задержанного.

Согласно сообщениям местных СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи. Выстрелы в офицера полиции были произведены из автомобиля, который он его напарник остановили для проверки документов на одной из центральных улиц Спа. В машине, помимо водителя, находились еще два пассажира. Расстреляв полицейского, преступники скрылись. Напарник смертельно раненного офицера вызвал вертолет, однако спасти его не удалось.

Соболезнования семье и родным 38-летнего погибшего полицейского выразил в Twitter глава МВД Бельгии.