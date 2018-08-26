ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко возложил цветы к могиле погибших в ходе грузино-осетинского конфликта во дворе 5-й школы Цхинвала.

Школа печально известна тем, что во время первого грузино-осетинского конфликта погибших пришлось под обстрелами хоронить прямо в ее дворе. Позднее там было обустроено кладбище и мемориал павшим.

Также цветы к могиле возложил и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, память погибших почтила делегация парламентариев из Науру.

В воскресенье в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия, связанные с 10-летием признания Россией независимости республики. Ожидается, что все делегации, прибывшие по этому случаю в Цхинвал, посетят мемориал во дворе школы №5, а затем отправятся на прием к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.

Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов, связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили, который решил взять на себя роль "собирателя грузинских земель".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии.