На берег в Италии с корабля Diciotti сошли почти 140 мигрантов

РИМ, 26 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Почти 140 мигрантов, десять суток проведшие на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti, минувшей ночью сошли на берег в сицилийском порту Катания и на автобусах были отправлены в центр временного содержания в городе Мессина, сообщило в воскресенье гостелевидение Италии Rai.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на их высадку на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В субботу вечером сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли с Diciotti и отправили в местную больницу 13 африканцев, которым требовалась неотложная врачебная помощь.

В субботу вечером Салвини сообщил, что оставшиеся на борту 137 мигрантов в ближайшие часы сойдут на берег. Он уточнил, что их согласилась принять Албания и Ирландия, но большую часть беженцев решила взять на попечение Итальянская епископская конференция. Салвини также заявил, что следующий корабль, который доставит мигрантов к берегам Италии, будет вынужден вернуться обратно.

Прокуратура сицилийской провинции Агридженто официально уведомила в субботу, что один из министров правительства Италии находится под следствием. Как удалось выяснить журналистам, речь идет именно о Салвини. Ранее сообщалось, что главный прокурор Агридженто Луиджи Патронаджо завел следственное дело по факту ограничения свобод лиц в нарушение национальной конституции и уголовного кодекса. Сам Салвини назвал такое решение "позором".

В пятницу в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии состоялась неформальная встреча европейских шерп по проблеме миграции, в которой приняли участие представители 12 стран ЕС, в том числе Германии, Греции, Испании, Италии и Франции. Однако это совещание, на котором обсуждалась ситуация вокруг Diciotti, закончилось безрезультатно.

Премьер-министр Италии в этой связи подверг серьезной критике неспособность стран ЕС принять новые решения в области миграционной политики и обвинил европейских партнеров в том, что их слова расходятся с делами. В субботу вечером он опубликовал пост в Facebook, в котором назвал происшедшее "поражением Европы". В этой связи он заявил, что Италия может не поддержать обсуждаемый сейчас бюджет ЕС на ближайшие годы. По его словам, "в таких условиях Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане".

В четверг лидер общественного "Движения 5 звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с ситуацией вокруг корабля Diciotti. Его позицию подержал и лидер партии "Лига", вице-премьер Салвини, который заметил в этой связи, что "настал момент урезать финансирование бесполезным структурам".