В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометов

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
По его словам, силовики вели огонь из гранатометов по окраинам Донецка. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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