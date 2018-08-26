В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (218)

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики вели огонь из гранатометов по окраинам Донецка. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

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