МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко планирует добиться переноса выборов главы государства с весны на лето 2019 года, сообщает газета "Зеркало недели".

"Смысл? Для власти, как распорядителя админресурса, — очевидный. Во-первых, чем ниже явка, тем проще манипулировать результатами голосования, тем больше простора для подтасовок", — пишет заместитель главного редактора издания Сергей Рахманин.

Во-вторых, молодежь, как наименее дисциплинированная электоральная группа, летом голосует особенно неохотно, замечает журналист.

"В-третьих (не смейтесь), президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки", — добавил Рахманин.

По его словам, план переноса выборов может опираться на несостыковку в тексте конституции. Журналист обращает внимание на три положения основного закона Украины: президент избирается сроком на пять лет, очередные выборы проводятся в "последнее воскресенье марта пятого года полномочий" главы государства, а отсчет полномочий начинается с момента присяги.

Порошенко присягнул 7 июня 2014 года, а его полномочия, по формуле работы "от звонка до звонка" должны истечь 7 июня 2019 года. Если следовать конституции, президентские выборы должны быть назначены на 31 марта 2019 года.

С учетом всех формальных процедур, связанных с организацией и проведением голосования, подсчетом результатов и присягой нового президента, полномочия Порошенко истекут 31 мая 2019 года — на неделю раньше полного срока. Именно этот "недобор" администрация действующего украинского президента может подать как "нарушение конституции", "ущемление прав главы государства" и "неуважение к волеизъявлению граждан", чтобы добиться переноса голосования, утверждает обозреватель газеты.

Ранее Петр Порошенко заявил, что президентские выборы угрожают проведению реформ. Сам действующий глава государства официально не заявлял о намерении баллотироваться на второй срок.

Результаты опросов пока оставляют Порошенко небольшие шансы на победу на выборах — согласно данным социологической группы "Рейтинг", 50,4 процента респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Президентский рейтинг возглавляет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — ее готовы поддержать 17,7 процента избирателей. В этом списке Порошенко идет пятым (8,3%), после экс-министра обороны Анатолия Гриценко (10,7%), лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко (8,9%) и лидера Радикальной Партии Олега Ляшко (8,5%).