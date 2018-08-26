Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 230 человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 232, два человека погибли, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

Ранее телеканал Press-TV сообщал о 140 раненых и одном погибшем.

"Землетрясение произошло в западной провинции Керманшах рано в воскресенье, и, по словам генерал-губернатора провинции, на данный момент сообщается о 232 пострадавших и двух погибших", — передает агентство.

Геологическая служба США (USGS) в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.