СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг — РИА Новости. Правительство Индии в воскресенье одобрило сделки на закупку 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов для своих ВМС, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 — поставлены в готовом виде. Такая разновидность сделок является частью программы "Make In India", которую активно продвигает действующее правительство. Общая сумма контракта составит порядка 3 миллиардов долларов.

Ранее эти закупки одобрило министерство обороны Индии.

Параллельно с этим в Нью-Дели одобрили закупку 24 американских противолодочных вертолетов MH-60R. Они призваны сменить вертолеты Sea King, которые, как отмечает телеканал, состоят на вооружении в ВМС Индии уже более 30 лет. Сумма контракта с США составит порядка 1,8 миллиарда долларов.