СБУ решила допросить владельца "Механика Погодина"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины допросит 28-29 августа владельца задержанного в Херсоне российского танкера "Механик Погодин", об этом говорится в заявлении компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер".

"Двадцать третьего августа представители компании "В.Ф. Танкер" были приглашены в офис Службы безопасности Украины в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, вместо этого сотрудники СБУ вручили прибывшему представителю руководства компании два документа на иностранном языке, в которых говорилось, что он является свидетелем по "универсальному" уголовному делу.

Представители "В.Ф.Танкер" подчеркнули, что украинские спецслужбы по-прежнему не хотят обсуждать правовые основы задержания танкера "Механик Погодин", а уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено еще в 2014 году украинской Генпрокуратурой.

Танкер "Механик Погодин" задержали в порту Херсона 10 августа. На борту находилась команда из 12 человек, все они граждане России. Как заявляли в компании, после задержания экипаж трижды предотвратил попытки украинских "инспекций" подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы пришедшие с проверкой, не смогли представить документы, подтверждающие их полномочия.

Назначенный Киевом представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер могут заблокировать в порту на три года. Он также рассказал, что украинские силовики могут предпринять попытку штурма судна.

"В.Ф. Танкер", которая владеет судном "Механик Погодин", сообщила, что украинские власти назвали в качестве официальных причин для задержания танкера тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания "ВЭБ-Лизинг", против которой Киева ввел санкции. "Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца — компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки", — указывалось в сообщении.

В Совете Федерации задержание танкера назвали "игрой с огнем". Сенатор Франц Клинцевич заявил, что если в ближайшее время "Механик Погодин" не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой. По его словам, украинские власти ведут себя как "закоренелые уголовники" и пытаются взять российское руководство "на понт".