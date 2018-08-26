Сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 год.
Маккейн, один из наиболее влиятельных политиков в США, прошел путь от военнопленного в ходе войны во Вьетнаме до кандидата Республиканской партии в президенты США. На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака мозга и провел последние месяцы, общаясь с родными и друзьями в своем доме в Аризоне.
Сенатор известен жесткими позициями во внешней политике и репутацией "вольнодумца", который был готов отходить от общепринятых позиций своей партии, когда считал это правильным с моральной точки зрения.
Военный пилот
Маккейн, сын и внук известных адмиралов США, родился в Панаме на военной базе 19 августа 1936 года. Он провел детство на военных базах в США и за их пределами, а затем, следуя по стопам отца и деда, поступил в Военно-морскую академию в Аннаполисе. Также он закончил школу военных пилотов и с началом войны во Вьетнаме ушел добровольцем воевать.
После освобождения и девяти месяцев тяжелой реабилитации он пытался вернуться к работе военного пилота, но оказалось, что здоровье больше ему этого не позволяло.
Политика
В 2000 году Маккейн боролся за выдвижение в президенты от Республиканской партии. Он выиграл у Джорджа Буша-младшего первые праймериз в Нью-Гэмпшире с большим отрывом, но впоследствии Буш перехватил инициативу. Проиграв праймериз в важных штатах "супервторника", Маккейн прекратил предвыборную кампанию, а еще через два месяца официально поддержал Буша. Он также поддерживал переизбрание Буша в 2004 году, хотя и защищал его оппонента-демократа Джона Керри от нападок относительно службы Керри во Вьетнаме.
Выборы-2008 и сенат
В качестве официального кандидата республиканцев Маккейн противостоял гораздо менее опытному демократу Бараку Обаме, который, к тому же, был ослаблен масштабной битвой за номинацию демократов с Хиллари Клинтон. Маккейн делал упор на свой военный опыт и искушенность в государственных делах, козырями Обамы были молодость и ораторское искусство.
В последующие годы Маккейн сосредоточился на работе в сенате, где в 2015 году он возглавил могущественный комитет по вооруженным силам. В этом качестве Маккейн во многом контролировал военный бюджет США. В сенате он любил демонстрировать внимание к деталям и доскональное знание предмета. Особое удовольствие Маккейну доставляло "троллить" политических назначенцев на должности послов, которые часто не могли сравниться с Маккейном в знании внешней политики.
Вольнодумец
Маккейн поддерживал непопулярную войну в Ираке, хотя и заявлял, что не доверяет министру обороны Дональду Рамсфельду в ведении военных действий.
Во время президентской кампании 2016 года Маккейн жестко критиковал Дональда Трампа, обвиняя его в "раздувании сумасшедших тенденций". Трамп не оставался в долгу, издеваясь над военной службой Маккейна. По утверждению Трампа, Маккейна сделали героем, потому что тот попал в плен во Вьетнаме. Трамп заявил, что ему нравятся те, кто в плен не попадает.
Маккейн сыграл важную роль в июле 2017 года при обсуждении медицинской реформы Обамы, которую хотели отменить республиканцы. Всего через две недели после операции на головном мозгу Маккейн вернулся в сенат и драматическим жестом проголосовал против собственной партии, сохранив медицинские льготы для миллионов американцев.
"Ястреб" против России
Когда администрация Обамы вводила против России санкции, Маккейн неизменно заявлял об их недостаточности. Он был инициатором, разработчиком или сторонником всех законопроектов о санкциях, разрабатывавшихся в конгрессе, включая печально известный "Акт о противодействии противникам Америки через санкции". Именно Маккейн председательствовал на заседании сенатского комитета в январе 2017 года, на котором руководители разведки США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года (Москва это отрицает).
Маккейн также последовательно выступал за военное сдерживание России путем дальнейшего роста военных расходов и наращивания сил НАТО в Европе.
Борьба с болезнью
В июле 2017 года он перенес операцию по удалению кровяного сгустка над глазом, и тогда же было объявлено, что сенатор страдает от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Маккейн проходил активное лечение, включая химиотерапию.
В последние месяцы жизни Маккейн принимал в своем доме в Аризоне множество друзей и коллег, с которыми хотел попрощаться.
Семья Маккейна объявила 24 августа 2018 года, что он прекращает борьбу с раком.
"Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", — говорилось в заявлении.
Личная жизнь
Второй раз Маккейн женился в 1979 году на Синли Хенсли, учительнице из богатой семьи в Аризоне. Благодаря второму браку Маккейн стал богатым человеком — состояние его жены оценивалось не менее чем в 200 миллионов долларов, и Маккейн однажды попал впросак в ходе предвыборной кампании, когда не смог назвать точное число принадлежащих ему домов (их оказалось 10). В этом браке у него было четверо детей, в том числе усыновленная в Бангладеш дочь.
Маккейн пользовался уважением за свой интеллект и остроумие, дружил со многими политическими противниками и считался человеком ровного характера и не склонным к конфликтам.