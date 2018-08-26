Сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 год.

© AP Photo / Evan Vucci Биография Джона Маккейна

Маккейн, один из наиболее влиятельных политиков в США, прошел путь от военнопленного в ходе войны во Вьетнаме до кандидата Республиканской партии в президенты США. На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака мозга и провел последние месяцы, общаясь с родными и друзьями в своем доме в Аризоне.

Сенатор известен жесткими позициями во внешней политике и репутацией "вольнодумца", который был готов отходить от общепринятых позиций своей партии, когда считал это правильным с моральной точки зрения.

Военный пилот



Маккейн, сын и внук известных адмиралов США, родился в Панаме на военной базе 19 августа 1936 года. Он провел детство на военных базах в США и за их пределами, а затем, следуя по стопам отца и деда, поступил в Военно-морскую академию в Аннаполисе. Также он закончил школу военных пилотов и с началом войны во Вьетнаме ушел добровольцем воевать.

В июле 1967 года в самолет Маккейна, стоявший на палубе авианосца "Форрестол", попала ракета, и последующий пожар убил более 130 человек, однако Маккейн не пострадал. Уже в октябре того же года самолет Макейна был сбит над Ханоем. Пилот, у которого были сломаны обе руки и нога, попал в тюрьму для военнопленных. В тюрьме он подвергался пыткам и избиениям. В общей сложности он провел в плену 5,5 лет и был освобожден в 1973 году, вскоре после заключения перемирия.

После освобождения и девяти месяцев тяжелой реабилитации он пытался вернуться к работе военного пилота, но оказалось, что здоровье больше ему этого не позволяло.

Политика

После работы в конгрессе на протяжении ряда лет советником по делам флота Маккейн легко избрался депутатом палаты представителей от Аризоны в 1982 году. После двух двухлетних сроков он воспользовался уходом на пенсию экс-кандидата в президенты и сенатора Барри Голдуотера, избравшись на его место в сенат. В верхней палате американского конгресса Маккейну было суждено отработать более трех десятков лет. Влияние Маккейна постоянно росло, пока в 2015 году он не стал главой комитета по вооруженным силам, который занимается бюджетом Пентагона.

В 2000 году Маккейн боролся за выдвижение в президенты от Республиканской партии. Он выиграл у Джорджа Буша-младшего первые праймериз в Нью-Гэмпшире с большим отрывом, но впоследствии Буш перехватил инициативу. Проиграв праймериз в важных штатах "супервторника", Маккейн прекратил предвыборную кампанию, а еще через два месяца официально поддержал Буша. Он также поддерживал переизбрание Буша в 2004 году, хотя и защищал его оппонента-демократа Джона Керри от нападок относительно службы Керри во Вьетнаме.

Выборы-2008 и сенат



В 2007 году Маккейн объявил о намерении вновь претендовать на пост президента США. Позиционируя себя как умеренного политика, Маккейн выиграл знаковые первые праймериз в Нью-Гэмпшире, чем нанес непоправимый ущерб своему главному сопернику, экс-мэру Нью-Йорка Руди Джулиани. Далее наиболее сильным противником Маккейна оставался экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни, однако Ромни выиграл лишь 11 штатов против 31 у Маккейна и выбыл из гонки.

В качестве официального кандидата республиканцев Маккейн противостоял гораздо менее опытному демократу Бараку Обаме, который, к тому же, был ослаблен масштабной битвой за номинацию демократов с Хиллари Клинтон. Маккейн делал упор на свой военный опыт и искушенность в государственных делах, козырями Обамы были молодость и ораторское искусство.

Общая конъюнктура складывалась против Маккейна. Непопулярность Буша и войны в Ираке наложилась на сильнейший финансовый кризис, в результате которого обвалилась биржа, миллионы людей лишились работы, а федеральному правительству пришлось "спасать" крупнейшие банки и компании от банкротства. На президентских выборах Обама уверенно победил, набрав почти 70 миллионов голосов и 365 голосов выборщиков против 60 миллионов и 173 голосов выборщиков у Маккейна.

В последующие годы Маккейн сосредоточился на работе в сенате, где в 2015 году он возглавил могущественный комитет по вооруженным силам. В этом качестве Маккейн во многом контролировал военный бюджет США. В сенате он любил демонстрировать внимание к деталям и доскональное знание предмета. Особое удовольствие Маккейну доставляло "троллить" политических назначенцев на должности послов, которые часто не могли сравниться с Маккейном в знании внешней политики.

Вольнодумец

Маккейн хотя и оставался консерватором, но никогда не боялся подвергать сомнению политику партии. Горячий сторонник президента Рональда Рейгана, Маккейн, тем не менее, критиковал администрацию за дело "Иран-контрас" и призвал вывести американские войска из Ливана после кровавого теракта в октябре 1983 года.

Маккейн поддерживал непопулярную войну в Ираке, хотя и заявлял, что не доверяет министру обороны Дональду Рамсфельду в ведении военных действий.

Во время президентской кампании 2016 года Маккейн жестко критиковал Дональда Трампа, обвиняя его в "раздувании сумасшедших тенденций". Трамп не оставался в долгу, издеваясь над военной службой Маккейна. По утверждению Трампа, Маккейна сделали героем, потому что тот попал в плен во Вьетнаме. Трамп заявил, что ему нравятся те, кто в плен не попадает.

Формально поддержав Трампа после его выдвижения, Маккейн пошел на крайний шаг и отозвал поддержку после того, как была обнародована пленка с вульгарными замечаниями Трампа о женщинах. После выборов Маккейн превратился в принципиального противника Трампа, обвиняя президента в хорошем отношении к России (и Кремль, и Белый дом опровергаю наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом).

Маккейн сыграл важную роль в июле 2017 года при обсуждении медицинской реформы Обамы, которую хотели отменить республиканцы. Всего через две недели после операции на головном мозгу Маккейн вернулся в сенат и драматическим жестом проголосовал против собственной партии, сохранив медицинские льготы для миллионов американцев.

"Ястреб" против России



Маккейн имел репутацию "ястреба" внешней политики, поддерживая вооруженное вмешательство США по всему миру и сдерживание предполагаемых противников. Он был одним из ранних сторонников сдерживания России. В ходе предвыборной кампании 2008 года Маккейн выступал за активную помощь Грузии в агрессии против Южной Осетии, в 2014 году — за помощь Киеву в военных действиях против ополченцев на востоке Украины, в том числе и поставками оружия.

Когда администрация Обамы вводила против России санкции, Маккейн неизменно заявлял об их недостаточности. Он был инициатором, разработчиком или сторонником всех законопроектов о санкциях, разрабатывавшихся в конгрессе, включая печально известный "Акт о противодействии противникам Америки через санкции". Именно Маккейн председательствовал на заседании сенатского комитета в январе 2017 года, на котором руководители разведки США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года (Москва это отрицает).

Маккейн также последовательно выступал за военное сдерживание России путем дальнейшего роста военных расходов и наращивания сил НАТО в Европе.

Борьба с болезнью

В 2000 году у Маккейна диагностировали рак кожи. После операции он полностью восстановился. В 2001 году ему была сделана операция на предстательной железе.

В июле 2017 года он перенес операцию по удалению кровяного сгустка над глазом, и тогда же было объявлено, что сенатор страдает от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Маккейн проходил активное лечение, включая химиотерапию.

В последние месяцы жизни Маккейн принимал в своем доме в Аризоне множество друзей и коллег, с которыми хотел попрощаться.

Семья Маккейна объявила 24 августа 2018 года, что он прекращает борьбу с раком.

"Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", — говорилось в заявлении.

Личная жизнь



Маккейн был женат дважды. Первый брак с фотомоделью Кэрол Шепп продлился с 1965 по 1980 годы, в этом браке Маккейн усыновил двух детей жены от предыдущего брака.

Второй раз Маккейн женился в 1979 году на Синли Хенсли, учительнице из богатой семьи в Аризоне. Благодаря второму браку Маккейн стал богатым человеком — состояние его жены оценивалось не менее чем в 200 миллионов долларов, и Маккейн однажды попал впросак в ходе предвыборной кампании, когда не смог назвать точное число принадлежащих ему домов (их оказалось 10). В этом браке у него было четверо детей, в том числе усыновленная в Бангладеш дочь.

Маккейн пользовался уважением за свой интеллект и остроумие, дружил со многими политическими противниками и считался человеком ровного характера и не склонным к конфликтам.