Сторонники заключенного экс-президента Бразилии прекратили голодовку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сторонники заключенного экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прекратили голодовку в его поддержку спустя 26 дней после ее начала, сообщает бразильское издание Folha de S. Paulo со ссылкой на заявление участников голодовки.

Сторонники бывшего президента, который сейчас находится в тюрьме, требовали его освободить.

"После 26 дней голодовки мы приняли решение приостановить ее, так как считаем, что она достигла провокационной стороны тех целей, которые мы перед собой ставили с самого начала этой политической акции. Мы чувствуем себя победителями, ведь так чувствуют себя народы, ведущие борьбу, и мы накопили важные выводы для народной борьбы в целом", — заявили участники акции.

Лула да Силва, заключенный в Бразилии и приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, по закону, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. Партия трудящихся в середине августа зарегистрировала экс-президента в качестве кандидата на выборах главы государства. Комитет ООН по правам человека заявил, что Бразилия должна обеспечить соблюдение политических прав для Лулы.

Экс-президента в апреле доставили в город Куритиба, где он начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции.