ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, говорится в заявлении его офиса.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04.28 дня (02.28 ночи воскресенья по мск — ред.)", — говорится в сообщении.

Как отметили в офисе сенатора, на смертном одре рядом с ним находились его жена Синди и родные. "На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", — отмечается в заявлении.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

Биография Маккейна

У Маккейна была обнаружена одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему сделали операцию, однако затем ему потребовалось дополнительное лечение.

Джон Маккейн представлял в Сенате США Аризону, в 2016 году был переизбран на шестой по счету срок. В 2008 году он баллотировался в президенты от Республиканской партии. Маккейн известен как активный критик внешней и внутренней политики президента Дональда Трампа.

Сенатор также неоднократно критически высказывался в адрес России и выступал за ужесточение санкций против Москвы.