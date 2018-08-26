В Техасе два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом к северу от американского города Арлингтон, штат Техас, сообщила в Twitter полиция города.

"Два человека, находившихся внутри коммерческого грузовика, погибли. Некоторые пассажиры поезда пострадали и направлены в местные больницы", — говорится в сообщении полиции.

Телеканал Fox News также сообщает, что пострадали 11 пассажиров поезда, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих серьезное, но не угрожает жизни.

Телеканал добавляет, что причины столкновения пока не установлены.