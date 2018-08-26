СМИ: число погибших при ДТП в Болгарии увеличилось до 16 человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, 27 пострадали в результате ДТП с автобусом в Болгарии, передает агентство БГНЕС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Валентина Радева.

Ранее издание Sofia Globe сообщило, что не менее 15 человек стали жертвами ДТП, произошедшего в районе Искырского ущелья. Источник в посольстве России в Болгарии сообщил РИА Новости, что информации о погибших или пострадавших в результате ДТП россиянах пока нет.

Как сообщает агентство, всего в автобусе находились 33 пассажира и водитель. Тринадцать человек скончались на месте, 21 пострадавший доставлен в больницы.

По данным издания, водитель автобуса потерял управление, в результате чего тот съехал с дороги и перевернулся. При этом, вероятно, он столкнулся с несколькими автомобилями.

Премьер-министр страны Бойко Борисов объявил 27 августа в стране днем траура.

Tourist bus crash in Bulgaria leaves 16 dead and 26 injured as coach flips off highway near Sofia https://t.co/haaXHIygXG pic.twitter.com/v7UvIziHcL — site233 (@mcdosty) 26 августа 2018 г.

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