На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана, сообщает в ночь на воскресенье Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Между тем иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, а также провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.