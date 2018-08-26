В "Единой России" отреагировали на сообщения о кокаине с ее логотипом

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из бельгийских портов.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина — на этот раз из Бразилии в Бельгию", — написал он в Facebook.

Ревенко отметил, что, возможно, торговцам наркотиками "просто понравился триколор с нашим медведем", поэтому они выбрали его для маркировки. "В любом случае день задался, было над чем посмеяться", — заключил парламентарий.

Задержание партии кокаина из Бразилии

Партию кокаина весом около двух тонн изъяли на днях при досмотре грузов в порту Гента. По данным СМИ, наркотик, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро, обнаружили в упаковках с облицовочной плиткой, доставленных из Бразилии. На кадрах оперативной съемки телеканала VRT видны брикеты с логотипом "Единой России".

При этом на других пакетах с наркотиками, согласно видео телеканала RTL, — другой логотип — буквы BRIO на зеленом фоне. В Швеции еще в XIX веке с таким названием была основана компания, которая занимается производством деревянных игрушек. Однако цвета эмблемы этой организации — белый и красный.

В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.

"Известные" логотипы

Латиноамериканские картели регулярно используют логотипы известных мировых организаций для контрабанды наркотиков. Среди них бывают, как политические бренды, так и, например, фотографии спортсменов. В частности, в июле стало известно, что более 0,8 тонны кокаина конфискованы на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы.

По данным прокуратуры центральноамериканской страны, всего на борту подлодки находилось 823 пакета кокаина, каждый весом в один килограмм, на многих из них была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме "Барселоны".

В апреле 2014 года, как сообщало издание Daily Mail, в Колумбии задержали партию кокаина весом в семь тонн. На брикетах были наклейки с логотипами компаний Yamaha и KIA. Британский таблоид отмечает, что таким образом наркокартели маркируют свой товар, чтобы отличать его от продукции, принадлежащей другим группировкам.