В "Единой России" отреагировали на сообщения о кокаине с ее логотипом

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из бельгийских портов.
"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина — на этот раз из Бразилии в Бельгию", — написал он в Facebook.
Ревенко отметил, что, возможно, торговцам наркотиками "просто понравился триколор с нашим медведем", поэтому они выбрали его для маркировки. "В любом случае день задался, было над чем посмеяться", — заключил парламентарий.
Задержание партии кокаина из Бразилии
При этом на других пакетах с наркотиками, согласно видео телеканала RTL, — другой логотип — буквы BRIO на зеленом фоне. В Швеции еще в XIX веке с таким названием была основана компания, которая занимается производством деревянных игрушек. Однако цвета эмблемы этой организации — белый и красный.
В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.
"Известные" логотипы
По данным прокуратуры центральноамериканской страны, всего на борту подлодки находилось 823 пакета кокаина, каждый весом в один килограмм, на многих из них была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме "Барселоны".
В апреле 2014 года, как сообщало издание Daily Mail, в Колумбии задержали партию кокаина весом в семь тонн. На брикетах были наклейки с логотипами компаний Yamaha и KIA. Британский таблоид отмечает, что таким образом наркокартели маркируют свой товар, чтобы отличать его от продукции, принадлежащей другим группировкам.