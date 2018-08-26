В США отменили все предупреждения, введенные из-за урагана "Лэйн"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Метеорологи США отменили все предупреждения, введенные из-за приближения урагана "Лэйн", ослабшего до тропического шторма, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWC).

Ранее сообщалось, что ураган "Лэйн" ослаб до тропического шторма к югу от острова Оаху.

По данным службы, "Лэйн" остается тропическим штормом, он находится около 230 километров к юго-западу от столицы штата Гавайи Гонолулу и около 250 километров к югу от округа Лихуэ. Шторм движется на запад со скоростью 11 километров в час. Максимальная скорость стабильных ветров составляет примерно 80 километров в час.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в тихоокеанском штате Гавайи.

По словам сотрудников Красного Креста, около 100 жителей прибрежных районов эвакуируют из-за угрозы затопления. Четырех человек спасли из их домов. Во многих районах открываются временные убежища.