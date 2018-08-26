Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы, заявил премьер

РИМ, 26 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы в связи с фактическим отказом европейских партнеров установить новые правила в области миграционной политики и, в частности, поучаствовать в распределении мигрантов, которые были спасены кораблем итальянской береговой охраны Diciotti в Средиземном море, сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию. Однако глава МВД, вице-премьер Маттео Сальвини до субботы не давал разрешения на высадку мигрантов на берег, требуя, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

В пятницу в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии состоялась неформальная встреча европейских шерп по проблеме миграции, в которой приняли участие представители 12 стран ЕС, в том числе, Германии, Греции, Испании, Италии и Франции. Однако это совещание закончилось безрезультатно. В этой связи Конте в пятницу подверг серьезной критике неспособность стран ЕС принять новые решения в области миграционной политики и обвинил европейских партнеров в том, что их слова расходятся с делами.

В субботу вечером Конте поместил новый пост в Facebook, в котором опять обратился к данной теме. Премьер-министр подтвердил заявление главы МВД Сальвини, который ранее сообщил, что в ближайшие часы мигранты покинут Diciotti и позднее будут распределены между Италией, Албанией и Ирландией.

Итальянский премьер вновь подверг резкой критике позицию ЕС по проблеме миграции. "Встреча по проблемам миграции, состоявшаяся в Брюсселе и завершившаяся безрезультатно, — это не поражение Италии, как кое-кто поверхностно написал. Это поражение Европы", — подчеркнул Конте.

Он указал, что таким образом был нарушен "дух солидарности", пронизывающий основополагающие документы ЕС. "Италия вынуждена принять к сведению, что "дух солидарности" с трудом превращается в конкретные действия", — заметил Конте.

"Вчера я написал, что мы сделаем из этого выводы. Поясню лучше: мы работаем над тем, чтобы внести ограничения относительно присоединения Италии к многолетней финансовой программе, которая сейчас обсуждается. В таких условиях Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане", — написал Конте.

В четверг лидер общественного "Движения 5 звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с ситуацией вокруг корабля Diciotti. Его позицию подержал и лидер партии "Лига", вице-премьер Сальвини, который заметил в этой связи, что "настал момент урезать финансирование бесполезным структурам".