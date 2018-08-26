Китай разгромил американскую разведку. США не могут понять, почему

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

За два года китайские спецслужбы фактически уничтожили всю американскую разведсеть в стране. Десятки агентов-нелегалов и их информаторов отправились за решетку или были казнены. В Вашингтоне это называют крупнейшим провалом ЦРУ за последние десятилетия, а специалисты не могут понять, на чем и как прокололась разведка. И опасаются, что Пекин поделится полученной информацией с Москвой.

"Медоед" выходит на охоту

По мере того как Китай развивался и превращался в мощную державу, Вашингтон все пристальнее следил за происходящим в этой стране. К концу прошлого десятилетия ЦРУ располагало исчерпывающей информацией о работе китайского правительства. Она поступала прямиком из коридоров власти, куда американцам удалось внедрить агентуру. Некоторые из информаторов были чиновниками, разочаровавшимися в государстве, пронизанном коррупцией. Были и те, кого попросту перекупили.

Но поток разведданных из Поднебесной начал иссякать, и в 2011 году в штаб-квартире ЦРУ осознали очень серьезную проблему: источники информации исчезали один за другим.

Американские спецслужбы создали специальную группу из особо ценных и высокопоставленных сотрудников ФБР и ЦРУ. В строго засекреченном штабе в Северной Вирджинии они анализировали каждую операцию, пристально изучали всех сотрудников посольства США в Пекине — невзирая на дипломатический ранг.

По некоторым сведениям, этой операции присвоили кодовое наименование Honey Badger, что означает "медоед" (он же лысый барсук, или ратель, — редкое экзотическое животное из семейства куньих, бесстрашный и агрессивный хищник, практически не имеющий естественных врагов).

Предательство или взлом?

Рассматривали две основные версии. Первая — в недрах американской разведки завелся крот, который сливает Пекину информацию об агентурной сети в Китае. Вторая — китайские хакеры взломали зашифрованную систему связи.

Примерно в то же время контрразведка КНР разоблачила систему наблюдения, организованную Агентством национальной безопасности (АНБ) США из Тайваня. А агенты ЦРУ вышли на американского студента в Шанхае Гленна Шрайвера, который за деньги собирал сведения оборонного характера для китайской разведки. В назидание американским студентам, обучающимся за рубежом, ФБР даже выпустило видеоролик, рассказывающий о предательстве Шрайвера.

Сопоставляя эти факты, следователи склонялись к версии про крота. Правда, самый авторитетный американский контрразведчик Марк Келтон, возглавлявший группу, в этом сомневался. Возможно, отчасти потому, что он был близким другом офицера ЦРУ Брайана Келли, которого ФБР в 1990-е ошибочно заподозрило в работе на Россию.

Но в пользу второй, "хакерской", версии говорили скорость и точность, с которой китайские спецслужбы выходили на американских информаторов. Кроме того, как утверждали организаторы разведсети, ни один человек в США, каким бы высоким уровнем доступа к секретной информации он ни обладал, не мог располагать сведениями сразу обо всех агентах, на которых столь успешно охотился Китай.

Нюх потеряли

В ходе расследования картина вырисовывалась неприглядная: достигнув заметных успехов в Китае, сотрудники ЦРУ расслабились, утратили бдительность и пренебрегали правилами конспирации. Агенты в Пекине почти не меняли маршрутов передвижения и назначали тайные встречи в одних и тех же местах — просто подарок сети наружного наблюдения, действующей в стране. Некоторые офицеры американской разведки общались с информаторами в ресторанах, находившихся под колпаком спецслужб, — где в каждый столик были вмонтированы микрофоны, а официанты работали на контрразведку.

Кроме того, секретная система связи Covcom, которую использовала агентурная сеть, по оценке специалистов, была весьма примитивной, к тому же выходила в интернет. По сути, она копировала ближневосточную систему, где сетевая среда менее опасна. Способности же китайских хакеров явно недооценили. Следственная группа провела тесты на проникновение и обнаружила, что система содержала фатальную ошибку: войдя в нее, можно было получить доступ к гораздо более широкой секретной системе связи, по которой ЦРУ взаимодействовало с агентурной сетью по всему миру.

Впервые об этой шпионской истории в мае прошлого года рассказала The New York Times. Анонимные чиновники в разное время называли журналистам разные цифры потерь — от 12 до 20 человек. Потом число увеличилось до 30 — стольких агентов и информаторов с 2010 года американская разведка лишилась в Китае. Некоторых агентов успели эвакуировать из страны.

Крот, да не тот

Параллельно разрабатывалась и версия крота. В марте 2017-го стало известно об аресте сотрудницы Госдепартамента Кэндис Клейнборн — во время интервью со следственной группой она умолчала о контактах с китайскими официальными лицами. На ее банковский счет приходили деньги из Китая, чиновники КНР осыпали ее подарками, среди которых были iPhone, ноутбук, полностью меблированная квартира и многое другое. Но Клейнборн виновной себя не признала, а доказать, что она раскрывала сведения об американских агентах, так и не смогли.

В январе этого года в нью-йоркском аэропорту задержали 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли. Этнический китаец, гражданин США, в 1980-х он служил в американских Вооруженных силах, а с 1994 года работал в ЦРУ, где имел допуск к секретным документам. В 2007-м уволился и уехал с семьей в Гонконг, устроился в аукционный дом, совладелец которого — влиятельный китайский партийный функционер.

Все это время американские спецслужбы за ним наблюдали и в 2012-м смогли выманить в США. Обыскав номер, в котором он останавливался, нашли две записные книжки: одна с телефонами и адресами, другая — с подробными сведениями об агентах ЦРУ, работающих под прикрытием. Там перечислялись настоящие имена, даты встреч со связными, адреса явочных квартир.

После пяти допросов Ли почему-то оставили на свободе и позволили вернуться в Гонконг. Арестовали его только спустя шесть лет, обвинив в краже секретной информации. Никаких улик, указывающих на то, что он передавал сведения китайским спецслужбам, следствию найти не удалось. Кроме того, обнаруженные у него данные не позволяют сделать однозначный вывод о том, что американскую сеть в Китае провалил именно он.

Последствия — катастрофические

Предательство, хакеры, собственная беспечность или все вместе взятое — ЦРУ и ФБР не знают, что именно погубило американскую разведывательную сеть в Китае. Не знают и того, насколько глубоко китайцы проникли в систему американских спецслужб.

ЦРУ особенно тревожит вопрос, не поделился ли Пекин этой информацией, а также доступом в Covcom с Москвой. Как раз в то время, когда рушилась американская разведсеть в Китае, перестали выходить на связь несколько агентов, работавших в России.

В любом случае провал катастрофический. В США признают, что восстановление разрушенной сети затянется на долгие годы. Или не состоится вообще.

По числу потерь с этой неудачей ЦРУ может сравниться разве что провал десятков американских агентов в СССР. Тогда всему виной было предательство — американскую агентуру сдавали сотрудник ФБР Роберт Ханссен и начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ Олдрич Эймс. Оба были завербованы КГБ в 1970-1980-е годы.