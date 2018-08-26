РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Китай разгромил американскую разведку. США не могут понять, почему

230202
© AFP 2018 / Anthony WallaceФестиваль Тинь Хау в ГонконгеФестиваль Тинь Хау в Гонконге
© AFP 2018 / Anthony Wallace

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

За два года китайские спецслужбы фактически уничтожили всю американскую разведсеть в стране. Десятки агентов-нелегалов и их информаторов отправились за решетку или были казнены. В Вашингтоне это называют крупнейшим провалом ЦРУ за последние десятилетия, а специалисты не могут понять, на чем и как прокололась разведка. И опасаются, что Пекин поделится полученной информацией с Москвой.

"Медоед" выходит на охоту

По мере того как Китай развивался и превращался в мощную державу, Вашингтон все пристальнее следил за происходящим в этой стране. К концу прошлого десятилетия ЦРУ располагало исчерпывающей информацией о работе китайского правительства. Она поступала прямиком из коридоров власти, куда американцам удалось внедрить агентуру. Некоторые из информаторов были чиновниками, разочаровавшимися в государстве, пронизанном коррупцией. Были и те, кого попросту перекупили.

Но поток разведданных из Поднебесной начал иссякать, и в 2011 году в штаб-квартире ЦРУ осознали очень серьезную проблему: источники информации исчезали один за другим.

Сотрудники полиции и ФБР. Архивное фото
© AFP 2018 / Suzanne Cordeiro
Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая

Американские спецслужбы создали специальную группу из особо ценных и высокопоставленных сотрудников ФБР и ЦРУ. В строго засекреченном штабе в Северной Вирджинии они анализировали каждую операцию, пристально изучали всех сотрудников посольства США в Пекине — невзирая на дипломатический ранг.

По некоторым сведениям, этой операции присвоили кодовое наименование Honey Badger, что означает "медоед" (он же лысый барсук, или ратель, — редкое экзотическое животное из семейства куньих, бесстрашный и агрессивный хищник, практически не имеющий естественных врагов).

Предательство или взлом?

Рассматривали две основные версии. Первая — в недрах американской разведки завелся крот, который сливает Пекину информацию об агентурной сети в Китае. Вторая — китайские хакеры взломали зашифрованную систему связи.

Примерно в то же время контрразведка КНР разоблачила систему наблюдения, организованную Агентством национальной безопасности (АНБ) США из Тайваня. А агенты ЦРУ вышли на американского студента в Шанхае Гленна Шрайвера, который за деньги собирал сведения оборонного характера для китайской разведки. В назидание американским студентам, обучающимся за рубежом, ФБР даже выпустило видеоролик, рассказывающий о предательстве Шрайвера.

Сопоставляя эти факты, следователи склонялись к версии про крота. Правда, самый авторитетный американский контрразведчик Марк Келтон, возглавлявший группу, в этом сомневался. Возможно, отчасти потому, что он был близким другом офицера ЦРУ Брайана Келли, которого ФБР в 1990-е ошибочно заподозрило в работе на Россию.

Но в пользу второй, "хакерской", версии говорили скорость и точность, с которой китайские спецслужбы выходили на американских информаторов. Кроме того, как утверждали организаторы разведсети, ни один человек в США, каким бы высоким уровнем доступа к секретной информации он ни обладал, не мог располагать сведениями сразу обо всех агентах, на которых столь успешно охотился Китай.

Нюх потеряли

В ходе расследования картина вырисовывалась неприглядная: достигнув заметных успехов в Китае, сотрудники ЦРУ расслабились, утратили бдительность и пренебрегали правилами конспирации. Агенты в Пекине почти не меняли маршрутов передвижения и назначали тайные встречи в одних и тех же местах — просто подарок сети наружного наблюдения, действующей в стране. Некоторые офицеры американской разведки общались с информаторами в ресторанах, находившихся под колпаком спецслужб, — где в каждый столик были вмонтированы микрофоны, а официанты работали на контрразведку.

Американский сенатор Рэнд Пол. Архивное фото
© AFP 2018 / Michael B. Thomas
Американский сенатор заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже информации

Кроме того, секретная система связи Covcom, которую использовала агентурная сеть, по оценке специалистов, была весьма примитивной, к тому же выходила в интернет. По сути, она копировала ближневосточную систему, где сетевая среда менее опасна. Способности же китайских хакеров явно недооценили. Следственная группа провела тесты на проникновение и обнаружила, что система содержала фатальную ошибку: войдя в нее, можно было получить доступ к гораздо более широкой секретной системе связи, по которой ЦРУ взаимодействовало с агентурной сетью по всему миру.

© AFP 2018 / Brendan SmialowskiШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния

Впервые об этой шпионской истории в мае прошлого года рассказала The New York Times. Анонимные чиновники в разное время называли журналистам разные цифры потерь — от 12 до 20 человек. Потом число увеличилось до 30 — стольких агентов и информаторов с 2010 года американская разведка лишилась в Китае. Некоторых агентов успели эвакуировать из страны.

Крот, да не тот

Параллельно разрабатывалась и версия крота. В марте 2017-го стало известно об аресте сотрудницы Госдепартамента Кэндис Клейнборн — во время интервью со следственной группой она умолчала о контактах с китайскими официальными лицами. На ее банковский счет приходили деньги из Китая, чиновники КНР осыпали ее подарками, среди которых были iPhone, ноутбук, полностью меблированная квартира и многое другое. Но Клейнборн виновной себя не признала, а доказать, что она раскрывала сведения об американских агентах, так и не смогли.

Заместитель главы ЦРУ Джина Хаспел. Архивное фото
© The OSS Society
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина

В январе этого года в нью-йоркском аэропорту задержали 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли. Этнический китаец, гражданин США, в 1980-х он служил в американских Вооруженных силах, а с 1994 года работал в ЦРУ, где имел допуск к секретным документам. В 2007-м уволился и уехал с семьей в Гонконг, устроился в аукционный дом, совладелец которого — влиятельный китайский партийный функционер.

© AFP 2018 / Anthony WallaceДжерри Чунь Шин Ли
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Джерри Чунь Шин Ли

Все это время американские спецслужбы за ним наблюдали и в 2012-м смогли выманить в США. Обыскав номер, в котором он останавливался, нашли две записные книжки: одна с телефонами и адресами, другая — с подробными сведениями об агентах ЦРУ, работающих под прикрытием. Там перечислялись настоящие имена, даты встреч со связными, адреса явочных квартир.

После пяти допросов Ли почему-то оставили на свободе и позволили вернуться в Гонконг. Арестовали его только спустя шесть лет, обвинив в краже секретной информации. Никаких улик, указывающих на то, что он передавал сведения китайским спецслужбам, следствию найти не удалось. Кроме того, обнаруженные у него данные не позволяют сделать однозначный вывод о том, что американскую сеть в Китае провалил именно он.

Последствия — катастрофические

Предательство, хакеры, собственная беспечность или все вместе взятое — ЦРУ и ФБР не знают, что именно погубило американскую разведывательную сеть в Китае. Не знают и того, насколько глубоко китайцы проникли в систему американских спецслужб.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2018 / Saul Loeb
Самые скандальные ошибки американской разведки в борьбе с СССР

ЦРУ особенно тревожит вопрос, не поделился ли Пекин этой информацией, а также доступом в Covcom с Москвой. Как раз в то время, когда рушилась американская разведсеть в Китае, перестали выходить на связь несколько агентов, работавших в России. 

В любом случае провал катастрофический. В США признают, что восстановление разрушенной сети затянется на долгие годы. Или не состоится вообще.

По числу потерь с этой неудачей ЦРУ может сравниться разве что провал десятков американских агентов в СССР. Тогда всему виной было предательство — американскую агентуру сдавали сотрудник ФБР Роберт Ханссен и начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ Олдрич Эймс. Оба были завербованы КГБ в 1970-1980-е годы.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
saavenni
А не русские поделились с Китаем?
08:25
26.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена