В Луганске в День шахтера выступили российские исполнители

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Известные российские исполнители Александр Маршал и Ирина Нельсон выступили на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера, сообщает корреспондент РИА Новости.

Нельсон спела свои хиты "Люблю", "Сойти с ума" и "Non stop", а также свою новую композицию "Не дай ему уйти". Певица поздравила всех жителей Донбасса с праздником.

© Фото Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера © Фото Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера

"Шахтерскому краю желаю, чтобы побольше было угля, чтобы в недрах этот ресурс никогда не заканчивался и давал возможность работать и кормить свои семьи. Крепкого здоровья всем, кто работает в этой нелегкой профессии", — сказала журналистам певица.

Маршал после почти полуторачасового выступления поблагодарил публику за теплый прием и пообещал приехать еще. Певец заверил, что переживает за жителей Донбасса. После концерта Маршал пообщался с представителями Народной милиции ЛНР и пообещал, если у него будет такая возможность, приехать с гитарой на передовые позиций и спеть бойцам именно там.

"Я практически во всех горячих точках был, и я знаю, что это такое — быть на передовой. Я этих ребят знаю, общаюсь с ними, переписываюсь. А тем, кто сегодня несет службу и защищает нас с вами, я желаю остаться в живых, прежде всего", — пожелал певец ополченцам.