Вайкуле заявила, что ее слова о выступлении в Крыму исказили журналисты

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Слова Лаймы Вайкуле о Крыме исказили журналисты в Одессе, заявила певица в эфире телеканала НТВ.

"Понимаете, в чем парадокс этой истории — когда вопрос журналиста делают как мой ответ <…> Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", — я сказала: "Нам запрещено", — пояснила певица.

По словам артистки, ее "злит", что многие люди, не проверив, действительно ли закон запрещает певице приехать в Крым с концертами, резко отреагировали на это заявление.

Вайкуле подчеркнула, что не имеет ничего против крымчан, однако выступить на полуострове сможет только в том случае, если латвийские власти отменят соответствующий запрет.

"Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политику", — сказала певица.

Ранее Вайкуле в интервью одесскому изданию "Думская" заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.