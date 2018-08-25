Мигранты с итальянского корабля Diciotti в ближайшие часы сойдут на берег

РИМ, 25 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Мигранты, находящиеся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti в сицилийском порту Катания, в ближайшие часы смогут сойти на берег, сообщил в субботу вечером глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако глава МВД Сальвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В субботу сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли с Diciotti и отправили в местную больницу 13 мигрантов, которым требовалась неотложная врачебная помощь

"Иммигранты с Diciotti покинут корабль в ближайшие часы. Я посчитал необходимым, чтобы они сошли на берег. Я сообщу, куда они затем отправятся", — заявил Сальвини, на празднике своей партии "Лига" в североитальянском городке Пинцоло.

Глава МВД уточнил, что некоторых мигрантов согласилась принять Албания, но большинство беженцев возьмет на попечение католическая церковь Италии. "Албанское правительство показало себя лучше французского. Поэтому я говорю албанцам спасибо, а французам – позор. Большинство мигрантов будет принято благодаря стараниям епископов итальянской церкви", — отметил глава МВД.

Из источников в МВД Италии стало известно, что в ближайшие часы мигранты с Diciotti будут отправлены в центр временного содержания в сицилийском городе Мессина, а оттуда позднее будут перераспределены в другие места и, в частности, в Албанию и Ирландию.

Сальвини также добавил, что следующий корабль, который доставит мигрантов к берегам Италии, будет вынужден вернуться обратно. "Следующий корабль может дать задний ход и вернуться. Меня могут отдать за это под следствие, но предел настал", — подчеркнул он.

Прокуратура сицилийской провинции Агридженто официально уведомила в субботу вечером, что один из министров правительства Италии находится под следствием. Как удалось выяснить журналистам, речь идет именно о Сальвини. Ранее сообщалось, что главный прокурор Агридженто Луиджи Патронаджо, на днях посетивший Diciotti, завел следственное дело по факту ограничения свобод лиц в нарушение национальной конституции и уголовного кодекса. В субботу он провел в прокуратуре Рима трехчасовой допрос двух руководителей миграционного департамента МВД Италии.

"Под следствие отдан министр, который защищает границы своей страны. Это позор, но нас не остановят", — заявил в этой связи Сальвини.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.