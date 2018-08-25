Мигранты с итальянского корабля Diciotti в ближайшие часы сойдут на берег

РИМ, 25 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Мигранты, находящиеся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti в сицилийском порту Катания, в ближайшие часы смогут сойти на берег, сообщил в субботу вечером глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.
В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В субботу сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли с Diciotti и отправили в местную больницу 13 мигрантов, которым требовалась неотложная врачебная помощь
"Иммигранты с Diciotti покинут корабль в ближайшие часы. Я посчитал необходимым, чтобы они сошли на берег. Я сообщу, куда они затем отправятся", — заявил Сальвини, на празднике своей партии "Лига" в североитальянском городке Пинцоло.
Из источников в МВД Италии стало известно, что в ближайшие часы мигранты с Diciotti будут отправлены в центр временного содержания в сицилийском городе Мессина, а оттуда позднее будут перераспределены в другие места и, в частности, в Албанию и Ирландию.
Сальвини также добавил, что следующий корабль, который доставит мигрантов к берегам Италии, будет вынужден вернуться обратно. "Следующий корабль может дать задний ход и вернуться. Меня могут отдать за это под следствие, но предел настал", — подчеркнул он.
"Под следствие отдан министр, который защищает границы своей страны. Это позор, но нас не остановят", — заявил в этой связи Сальвини.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.