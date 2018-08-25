В посольстве в Софии не знают о пострадавших или погибших в ДТП россиянах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посольство России в Болгарии пока не получало информацию о погибших или пострадавших россиянах в результате ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"На данный момент информации о погибших или пострадавших гражданах России у нас нет", — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с автобусом в районе Искырского ущелья в Болгарии. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.